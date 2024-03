31 Mart'ta gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde, Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı, seçim zaferini elde etmek için tüm gücüyle sahada aktif rol alıyor. Bu önemli dönemde, ilçe başkanlığından meclis üyelerine, kadın ve gençlik kollarından mahalle temsilcilerine kadar geniş bir ekip, İnegöl'ün dört bir yanını karış karış gezerek, vatandaşların desteğini ve güvenini kazanmayı hedefliyor. Bu süreçte, her bir teşkilat üyesi, İnegöl'ün geleceğini şekillendirecek projeleri ve vizyonu vatandaşlarla paylaşırken, aynı zamanda onların sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinlemeye büyük önem veriyor. Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı, bu seçimlerde, halkın beklentilerine cevap veren adil ve kapsayıcı bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için tam kadro ve tam motivasyonla sahadaki yerini almış durumdadır. Şimdiye kadar Bütün muhtarları, kırsal mahallenin tamamını ziyaret ettiklerini açıklayan İlçe Başkanı İlhan Baykan, "Ziyaret ettiğimiz her mahallede, çaldığımız her kapıda, girdiğimiz her kahvede büyük bir ilgi ve teveccühle karşılanıyoruz. 22 yıldır belediyeyi yöneten kadroların halka verdikleri değerin ne kadar eksik ve yetersiz olduğunu sahada gözlemliyoruz" diyor.

Yeniden Refah İnegöl İlçe Teşkilatı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sürecinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Adayı Mehmet Kaygusuz ve İlçe Başkanı İlhan Baykan ile birlikte ana kademe yöneticileri, meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle teşkilatları ve gönüllülerle birlikte Yeniden Refah İnegöl'de tam kadro sahada.

Seçim süreci dışında da her an vatandaşların içinde olan teşkilat, seçim sürecinde de çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmamak için tüm kadrolarıyla sahada yer alıyor. Seçim çalışma alanında kırsal mahallelerin tamamına ziyaret gerçekleştiren teşkilat mensupları, karşılaştıkları ilgi ve teveccühten aldıkları güçle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeniden Refah İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan, seçim faaliyetleri hakkında yaptığı açıklamada, zaten sahada aktif olan ekiplerinin, bu dönemde daha geniş bir katılımla ve daha organize bir program dahilinde görevlerini sürdürdüğünü belirtti.. "Seçim dönemlerinde diğerlerinin aksine, biz dün olduğu gibi bugün de sahadayız. Bütün mahalle muhtarlarımızı ziyaret ettik, tüm kırsal mahallelerimizi gezdik, derneklerimizi ve sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaretlerimizi sürdürüyoruz ve onlara projelerimizi açıklıyor, sorunlarını dinliyor ve sorularını cevaplıyoruz."

Projelerimiz konusunda birçok parti ve özellikle mevcut yönetim tarafından sunulan, temelde belediyenin zaten üstlenmesi gereken görevler projelermiş gibi lanse ediliyor. Bu durumu açıkça ele almak isteriz: Vatandaşlara sunulan hizmetler, yönetimin asli sorumlulukları arasındadır. Biz ise, İnegöl için gerçek anlamda yenilikçi ve katma değer yaratacak projeler üzerinde duruyoruz. Örneğin, jeotermal enerji projesi gibi, yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda vatandaşlarımızın ısınma giderlerini büyük oranda azaltacak önemli bir çözüm sunuyoruz. Bu projemiz, daha ekonomik ve çevre dostu bir yaşamı hedeflerken, yerel ekonomiye de katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu projenin ötesinde, çiftçilerimizin ürünlerini daha yüksek katma değerle pazarlamalarını sağlamak, fazla üretim durumunda ürünlerinin değerinin altında satışını önlemek için çeşitli destekler sunmayı planlıyoruz. Ürünlerini kurutarak ve uygun şekilde ambalajlayarak hem iç hem de dış pazarlarda daha rekabetçi hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşım, sadece çiftçilerimizin gelir seviyesini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda İnegöl'ün tarım ürünlerinin marka değerini yükseltmeyi ve daha geniş pazarlara erişimini sağlamayı da içerir.

Bu projelerimiz, İnegöl'ü sadece yaşam kalitesi yüksek bir kent yapmayı değil, aynı zamanda yerel ekonomiyi güçlendirerek, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir model oluşturmayı amaçlamaktadır. Gerçek inovasyon ve sürdürülebilir gelişim vizyonumuzla, İnegöl'ün yarınlarını bugünden şekillendirmek için çalışıyoruz.Yeniden Refah Partisi olarak, İnegöl'ümüzde halkımızın refah seviyesini, eğitim kalitesini ve yaşam standartlarını yükseltecek, kapsamlı ve yenilikçi projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonun somut bir örneği olarak, teknoloji, bilim, kültür, sanat, spor ve eğlenceyi bir arada sunacak, şehrimizin sosyal ve kültürel yaşamına yeni bir soluk getirecek Turgutalp Kompleksi'ni planlıyoruz. Bu kompleks, her yaştan insanımıza hitap eden bir çeşitlilik sunacak ve İnegöl'ümüzü bilim, sanat ve spor alanlarında bir cazibe merkezi haline getirecek.

Gençlerimize yönelik olarak ise, sosyal ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak, drag ve drift pistleri gibi modern tesisler inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu projelerle gençlerimizin enerjilerini olumlu yönde kullanmalarını, sosyal ilişkilerini güçlendirmelerini ve sporla iç içe bir yaşam sürdürmelerini amaçlıyoruz. Böylece, gençlerimiz hem fiziksel olarak daha sağlıklı bir yaşam sürdürecekler hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

Projelerimiz sadece bu iki örnekle sınırlı değil. Şehrimizin her köşesine, her yaş grubundan ve her ilgi alanından insanımıza hitap edecek bir dizi yenilikçi ve kapsayıcı proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projeler, İnegöl'ümüzün sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da gelişimini sağlayacak. Her biri, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak ve İnegöl'ümüzü daha yaşanabilir, daha mutlu bir şehir haline getirecek.

Değerli hemşehrilerimiz, sizlerin destekleri ve katılımlarıyla, bu projeleri birlikte hayata geçireceğiz. İnegöl'ümüz için planladığımız ve burada bahsettiğimiz projelerin yanı sıra, sizlerin de fikirlerini ve önerilerini önemsiyor, bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnegöl'ümüzü hep birlikte daha güzel bir geleceğe taşıyacağımıza inancımız tamdır.