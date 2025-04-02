Bursa-Eskişehir karayolunda İnegöl’den Eskişehir merkezine doğru giden sürücüler aniden bastıran dolu nedeniyle zor anlar yaşadı. Yaşanan dolu felaketi kameralara saniye saniye yansıdı.

Meteorolojinin gün içinde yaptığı yağış uyarısının ardından öğleden sonra etkili olan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Gün içinde hava koşullarında ani değişiklik yaşanırken, öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. Uyarılara rağmen hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunacak yer arayarak yağıştan kaçmaya çalıştı.

Dolu yağışının ardından yollar kısmen beyaza bürünürken, özellikle Bursa-Eskişehir karayolunda İnegöl’den Eskişehir merkezine, Eskişehir’den de İnegöl istikametine giden sürücüler aniden dolu nedeniyle zor anlar yaşadı. Dolu yağışının uzun süre devam etmesi tedirgin ederken, dolu nedeniyle bölgede bulunan tarım arazilerinin ciddi manada zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ