Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Mustafa E. Yönetimindeki 16 ACR 029 plakalı otomobil, bayram ziyareti için karayolundan mezarlığa geçmeye çalışan Salih Karaca(74) oğlu Bahtiyar Karaca(44)'ya çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle baba ve oğlu ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslar Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Salih Karaca yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bahtiyar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Kestel Jandarma komutanlığı ekiplerince soruşturma başlattı.