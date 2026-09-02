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Evin her noktasında yapılan detaylı aramalarda yaklaşık 100 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Sinan T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve üretimine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli Sinan T.'yi takibe aldı.

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