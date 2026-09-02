Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. 18 kişinin istihdam edileceği İnegöl mağazasını hizmete açtı.



İnegöl neden önemli?

İnegöl’ün Bursa, İstanbul, Ankara ve İç Anadolu arasındaki ulaşım bağlantıları, güçlü ticari yapısı, sanayi ve mobilya sektöründeki ekonomik hareketliliği ve çevre ilçelerden aldığı yoğun ziyaretçi potansiyelini göz önünde bulunduran kuruluş, Bursa’daki varlığını daha fazla hissettirmiş oldu.



Temeli Ankara’da atıldı

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. ise 27 Ekim 1995’te Ankara’da kuruldu. Şirket bugün Tunçlar Yatırım Holding A.Ş.’nin yüzde 100 iştiraki olarak faaliyet gösteriyor. 1970’li yıllarda Abdullah Tunç’un girişimiyle toptancılık yapmaya başlayan şirket, 2011 yılında ise konsept mağazacılık modeline geçti.



Bursa’da mağaza sayısına ulaştı

İnegöl mağazasının açılmasıyla birlikte Çitlekçi’nin Bursa’daki mağaza sayısı 5 oldu. Bursa’da daha önce Nilüfer, Beşevler, Panayır ve Emirler’de şube açan Çitlekçi, İnegöl yatırımıyla birlikte şkentteki ağını genişletti..



Çitlekçi hangi illerde bulunuyor?

Çitlekçi’nin; Bursa’nın yanı sıra Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çorum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Samsun ve Yozgat olmak üzere 13 ilde mağazaları bulunuyor.

İnegöl mağazasının faaliyete geçmesiyle birlikte Türkiye genelindeki toplam mağaza sayısı 41'e yükseldi.



Halka arzla birlikte büyüme hızlanacak

Çitlekçi’nin İnegöl yatırımını önemli kılan bir başka gelişme ise şirketin 2026 yılında gerçekleştirdiği halka arz.

Çitlekçi, CITAS işlem koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Halka arzın büyüklüğü yaklaşık 2,69 milyar TL olurken, şirket yönetimi elde edilen kaynağın tamamını büyüme ve yatırım amacıyla kullanma hedefini açıkladı. Halka arzın adından yatırım yapılan ilk yerin ise İnegöl olması dikkat çekti.