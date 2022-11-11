11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü organizasyonuyla bugün İnegöl’de 1000 fidan toprakla buluştu. Belediye Başkanı Alper Taban, “Ağaç dikmek tabi ki bir çaba ancak sıfır atık gibi uygulamalarla aynı zamanda ağaçlarımızı korumalıyız” hatırlatmasında bulundu.

Gençlerin sosyal medya üzerinden başlattığı bir kampanya sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hazırlanan genelge ile ilk kez 2019 yılı Kasım ayında “Geleceğe Nefes Ol” sloganıyla başlayan Milli Ağaçlandırma Bayramı, 4’üncü yılında da aynı heyecanla devam etti. 11 Kasım tarihinde, saatler 11.11’i gösterdiğinde ülke genelinde milyonlarca fidan aynı anda toprakla buluştu. İnegöl’de de Kaymakamlık uhdesinde Orman İşletme Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi organizasyonuyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

TÜRKİYE YÜZYILINA NEFES

Süpürtü Mahallesi bölgesinde 1.6 hektarlık alanda gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Bayramı fidan dikim etkinliğine, ilçe protokolü de katıldı. Öğrencilerin de yer aldığı etkinlikte, fidan dikimi öncesi bir konuşma yapan İnegöl Orman İşletme Müdürü Okan Kaya, “Bu yıl ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ sloganıyla 81 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü fidan dikim etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Hepimiz teknolojik araç gereçler kullanıyoruz. Bunları kullanmak için şarj etmemiz gerekiyor. Araçlarımızı kullanmak için yine yakıt doldurmamız veya şarj etmemiz gerekiyor. Peki ya biz insanlar… En uzun süre nefesini tutan insan bir dalgıç. 24 dakika nefesini tutabiliyor. Bizler nefesimizi tutsak kaç dakika yaşayabiliriz. İşte bizim doğada yaşayabilmemiz için oksijene ihtiyacımız var. Oksijenin de temel kaynağı, bugün burada dikeceğimiz ağaçlar, oluşacak ormanlardır” dedi.

İNEGÖL’ÜN YÜZDE 49’U ORMANLARLA KAPLI

Belediye Başkanı Alper Taban da İnegöl’ün orman alanları konusunda şanslı olduğuna dikkat çekerek; “Bugün ülke genelinde ağaç dikme bayramı gerçekleştiriyoruz. Aslında İnegöl olarak bu konuda şanslıyız. Şehrimizin yüz ölçümünün yüzde 49’u ormanlarla kaplı. Bu bizim için bir şansı. Bu şansı da ticari ve ekonomik anlamda iyi kullanmışız. 100 yılı aşkın süredir ağacı işleyerek sanata dönüştüren bir şehir İnegöl. Bugün daha ziyade çevre bilinci oluşturmak, ağacın, ormanın, yeşilin kıymetlini anlayabilmek anlamında bu etkinliği tüm Türkiye’de düzenlemiş oluyoruz. Bu programı Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştiriyoruz. 11 Kasım’da saat 11.00’da her şehirde eş zamanlı gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

6 AYDA 16 BİN 500 AĞAÇ KURTARILDI

Ağacı dikmenin yanı sıra korumanın da önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Taban, “Bizler sıfır atık bilinciyle de doğaya katkılar sunuyoruz. İnegöl Belediyesi olarak 90 bin haneye geri dönüşüm kutusu dağıttık. Düzenli olarak vatandaşlarımız geri dönüşümleri evsel çöplerden ayırmış oluyor. Bu sistemde 2022 yılının sadece ilk 6 ayında 2500 ton geri dönüşüm atığı toplandı ve 16 bin 500 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş oldu. Ağaç dikmek tabi ki bir çaba ancak tüm alanlarda bu duyarlılığı göstererek aynı zamanda ağaçlarımızı korumalıyız” ifadelerinde bulundu.

TÜRKİYE’DE 4 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞUYOR

Kaymakam Eren Arslan da fidan dikimi öncesi yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “2019 yılı 11 Kasım’da Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle başlatılan Milli Ağaçlandırma Bayramı bugün sadece ülkemizde değil, ülkemiz coğrafyası dışında da aynı heyecanla kutlanmakta. Bu yıl 4 milyon fidan toprakla buluşacak. Canlılara hayat olacak, bizlere nefes, geleceğe nefes olacak. Bu anlamda her dikilen fidanın geleceğimize, dünyaya yatırım olduğunu ve yaşadığımız toprakları koruma adına çok önemli bir görev olduğunu biliyoruz. İnşallah bu fidanların orman olduğunu da görmek nasip olur.”

Konuşmalar sonrası öğrenciler, vatandaşlar ve protokol üyeleri 1.6 hektarlık dönümlük alanda bin adet fidanı toprakla buluşturdu.