İnegöl’de mobilyacıların çoğunlukta olduğu 105 ada mevkiinde 100’e yakın yeni üretim merkezi açıldı. bin ile 5 bin metrekare arasında yer alan işletmelerin olduğu bölge, alt yapı sorunları nedeniyle su ve çamur deryasına döndü.

İşletme sahipleri 3 gündür devam eden yağmur ve kar yağışının ardından oluşan görüntülere tepki gösterdi. Ruhsat verilen bölgede işyerlerine girmekte zorlandıklarını ve misafirlerini kabul edemez duruma geldiklerini iddia eden işletmeciler, “Yurt dışından üretim merkezlerimizi görmeye gelen misafirlerimiz var. Yabancı konuklarımızı getiremez olduk. Katma değer üreten bir bölge böyle olur mu? İlgili kurumlarımız acilen çözüm bulmalı. Belediyemiz bize gerekli desteği sağlamalı” diye konuştular.

ARAZİ ARACIYLA GİRİLEBİLİYOR

Her geçen gün eleştirilerin arttığı bölgede bazı alanlara normal binek araçları ile girmek ise imkansız hale geldi. 10 santimetreyi aşan göletlerin oluştuğu bölgeye girebilmek için arazi araçlarının kullanılması gerekiyor.

İNŞAATLAR DURDU

Bölgede devam eden inşaat çalışmaları ise oluşan gölet ve çamurdan dolayı aksamaya başladı. Bazı inşaat firmaları çalışmalarını durdurma kararı aldı.

İŞÇİLERDE İSYANDA

Bu arada bölgenin son durumu nedeniyle en çok eleştiriyi işçiler yapıyor. Servis kullanmayıp kendi araçları ile gelen işçiler, işyerlerine ulaşamaz duruma geldiler.

“BU DURUMA SOKULMAYI HAK ETMİYORUZ”

Bunların en başında ise bölgeye yakın yerlerde oturan bisiklet ve motosiklet kullanıcıları çekiyorlar. İşletme sahipleri kadar çalışanlarda yaşadıkları durumu eleştirerek, “Günümüz Türkiye’sinde böylesine bir manzara yakışıyor mu? Biz 3. dünya ülkesi değiliz. Bu duruma sokulmayı hak etmiyoruz. Bölgeye acilen birilerin el atmasını bekliyoruz. Sayın Valimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Kaymakamımızı ve İnegöl Belediye Başkanımızı gelip yaşadığımız sıkıntıyı görmelerini istiyoruz. Bu durum normal ise bu eziyeti çekmeye razıyız” diye konuştular.