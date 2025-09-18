Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’na, medya ve yerel yönetimlerde uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip Hasiye Yiğitbay Aydın atandı.

Aydın, göreve gelmeden önce Nilüfer Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü görevini yürütüyordu. 2013’te Nilüfer Belediyesi’ne katılan Aydın, öncesinde Olay TV ve Olay Gazetesi gibi kent basınının önemli kuruluşlarında çalışarak deneyim kazandı.

Aydın’ın yeni görevine başlamasıyla birlikte, Nilüfer Belediyesi’ndeki basın danışmanlığı görevini ise Elif Çetin Sezgin üstlendi. Sezgin, 2018’de Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği (BEGD) başkanlığına seçilmiş, ayrıca kurucusu olduğu Yazıevi İletişim ve Yayıncılık Ajansı’nın genel müdürlüğünü sürdürmüştü.