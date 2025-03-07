Edinilen bilgiye göre Huzur Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir olan H.R.(37) yönetimindeki tescilsiz motosiklette arkasında oturan kızı L.R.'nin(11) ayağı bir anda motosikletin zincirine takıldı. Zincire dolanarak ayağı sıkışan küçük kız acılar içinde kaldı. Motosikleti durduran bana önce kızının bacağını sıkıştı yerden çıkarmak istedi. Kanlar içinde kalan küçük kızı haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı kız ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Şerife Öz