15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, İnegöl'de anıldı. Programlar, şehitlerimizin anısına düzenlenen etkinliklerle dolu dolu geçti. Tarihi İnegöl Mehteri'nin ve sanatçı Esat Kabaklı'nın konseriyle renklenen gün, milli iradenin simgesi İnegöllüler tarafından büyük bir katılımla karşılandı. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen, o geceyi unutmayan binlerce vatandaş, şehitleri anma ve demokrasiye sahip çıkma mesajı verme amacıyla meydanlardaydı. Programda, Garnizon Şehitliği ziyareti, dualar, ve fotoğraf sergisi gibi etkinliklerle şehitlerimiz bir kez daha anıldı. Akşam saatlerinde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da naklen yayınlandı.



"Tek yürek yine hep birlikte meydanlardayız"

Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında Belediye Başkanı Alper Taban da vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Başkan Alper Taban konuşmasında yeniden aynı duygularla bir arada meydanlara akın edildiğini belirterek, ''Hain başkaldırının 8. yılında yine meydanlardayız. Gönderlerimizde bayraklarımız, kalbimizde ki hüzün ve sevgiyle; acıda, mutlulukta, tek yürek, yine hep birlikte, meydanlardayız. Öncelikle 15 Temmuz gecesi vatan, ezan, bayrak ve bağımsızlığımız uğruna canını siper eden 252 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Yaralanan, canlarını bu cennet vatan için gözünü kırpmadan sunan, binlerce vatan evladı gazimizi saygıyla selamlıyorum. ''15 Temmuz; Bu vatan topraklarında yüzyıllardır yanan vatan aşkı meşalesinin, genç yaşlı demeden elden ele gönülden gönüle ulaştığı gecedir. 15 Temmuz; Anne babasız, evlatsız kalınır ama vatansız kalınmaz vurgusunun yedi düvele tekrar hatırlatıldığı gecedir. 15 Temmuz; serden geçip, vatandan geçilmeyen sevginin kanıtıdır. 15 Temmuz; 30 kurşunu göğsüne bir şeref nişane gibi alıp, bir an bile tereddüt etmeden, tıpkı Ömer Halisdemir gibi, vatan sevgisi beslemenin adıdır.’’ ifadelerine yer verdi.



Tarihi İnegöl Mehteri geceye coşku kattı

Konuşmaların ardından 15 Temmuz’a dair video gösterimi ile devam eden programda, daha sonra İnegöl Tarihi Mehteri sahne aldı. Söylenen marşlarla alandaki kalabalığa büyük coşku yaşatan İnegöl Tarihi Mehteri, muhteşem gösterisiyle alkış topladı. Belediye Başkanı Alper Taban, Mehter Derneği Başkanı Mehmet Semiz’e geceye sağladıkları katkı nedeniyle hediye takdimi gerçekleştirdi.

Şehrin bir markası haline gelen İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, bu özel gecede zeybek gösterisi ile büyük alkış topladı. İzleyenlerin duygulu anlar yaşadığı gecede, halk dansları topluluğunun gösterileri herkesten tam not alırken ortaya koydukları performansla beğeni topladı.



Esat Kabaklı ile 'Milletin Zaferi' konseri

Coşkulu kalabalığın alkışları arasında sahneye gelen Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı, seslendirdiği kahramanlık ezgileri ve eşsiz sesiyle İnegöl’ün 15 Temmuz coşkusuna coşku kattı. Demokrasi zaferinin yıl dönümünde enerjisi ve seslendirdiği eserlerle alkış toplayan Esat Kabaklı, milli iradenin nöbetçisi İnegöllülere coşku dolu anlar yaşattı. Konser sonunda Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban, sanatçıya gecenin anısına hediye takdimi gerçekleştirdi.

Konser sonrası Kuran-ı Kerim Tilaveti, dua ve son olarak salaların okunmasıyla Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları son buldu.