Kaza pazar günü saat 19.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Bedirhan A. (19) yönetimindeki 16 BKL 612 plakalı motosiklet, cadde üzerinden sokağa dönüş yapmakta olan Mustafa E.(30) yönetimindeki 16 V 0453 plakalı otomobil ile çarpıştı. Feci kaza sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 gün sonra hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MURAT AVCI