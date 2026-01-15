Gençlik Yılı Lansman Toplantısı Gastro İnegöl’de gerçekleştirildi. Toplantıya; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediye başkan yardımcıları, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Yöneticisi Serkan Anıl Gök, Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Budak, Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Cihad Doğan ile üniversite öğrenci topluluklarının başkan ve üyeleri katıldı.

“İNEGÖL GENÇ VE DİNAMİK BİR ŞEHİR”

İnegöl’ün her yıl göç alan, genç nüfusa sahip dinamik bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Alper Taban, kentte 302 bin nüfus bulunduğunu ifade etti. 14-29 yaş aralığındaki genç nüfusun yaklaşık 71 bin 554 kişi olduğunu belirten Başkan Alper Taban, “Bir şehri güçlü kılan binaları değil, gençliğidir” dedi.

“GENÇLİĞİ SADECE GELECEK DEĞİL, BUGÜNÜN ORTAĞI GÖRÜYORUZ”

Gençliğin enerji, hayal ve cesaret olduğuna vurgu yapan Başkan Alper Taban, bugüne kadar gençler için çok sayıda proje hayata geçirdiklerini ifade etti. Kitaphanelerden eğitim desteklerine, spor tesislerinden kültür-sanat etkinliklerine kadar birçok çalışmanın gençler için yapıldığını belirtti.

GENÇLERİN FİKRİ ALINDI, ANKETLER YAPILDI

“Genç Bakış” programları, “Ben Başkan Olsam” platformu ve liselerde yapılan anketlerle gençlerin görüşlerinin alındığını aktaran Başkan Alper Taban, gençlerin beklentilerinin doğrudan projelere yansıtıldığını söyledi.

2026 “GENÇLİK YILI” RESMEN BAŞLIYOR

Tüm bu çalışmaların daha da güçlendirilmesi amacıyla 2026’nın Gençlik Yılı ilan edildiğini açıklayan Başkan Alper Taban,“Gençler için değil, gençlerle birlikte yol yürüyeceğiz. Söz sahibi olmayan bir gençlik, güçlü bir şehir oluşturamaz” ifadelerini kullandı.

GENÇLİK YILI’NIN NET HEDEFLERİ

Gençlik Yılı kapsamında hedeflenen başlıklar şöyle sıralandı: Gençlerin katılım ve söz hakkının artırılması, eğitim, beceri geliştirme ve istihdam destekleri, kültür, sanat ve sosyal etkinlikler, spor ve sağlıklı yaşam faaliyetleri, girişimcilik ve yenilikçilik destekleri, gönüllülük ve toplumsal farkındalık projeleri.

8 TEMADA YÜZLERCE FAALİYET

Gençlik Yılı boyunca çalışmalar 8 ana tema altında yürütülecek. Bu çalışmalar ise; Akademik çalışmalar ve çalıştaylar, gençlik, spor ve grafiti festivalleri, yarışmalar (bilgi, reels, ses, halk dansları), kamp programları (Dijital Detoks Kampı vb.), girişimcilik ve ideathon çalışmaları, kültürel ve tarihi geziler, kariyer ve istihdam fuarları, dijital platform projeleri (Genç Mobil, Genç Kart) olarak belirtildi.

ÖNCE TOPLANTI, SONRA ÇALIŞTAY

Sürecin ilk adımında gençlik alanında faaliyet gösteren STK’lar ve topluluklarla geniş katılımlı bir toplantı yapılacak.

Şubat ayında ise gençlerin ve uzmanların söz sahibi olacağı bir Gençlik Çalıştayı düzenlenecek. Ayrıca İnegöl Gençlik Kulübü kurulacak ve Genç Kart uygulaması hayata geçirilecek.

“BU ŞEHRİN MAYASINDA GENÇLİĞİN GÜCÜ VAR”

Tarihten örnekler vererek gençliğin önemine dikkat çeken Başkan Alper Taban, “Bu şehirde 16’sında şehit düşen Baykoca, 13 yaşında cepheden cepheye koşan Küçük Kamil var” dedi.

“ROTAYI GENÇLER BELİRLEYECEK”

Açıklamasını güçlü bir mesajla tamamlayan Başkan Alper Taban,“Buradan bir gençlik gemisi kalkacak ve bu geminin rotasını gençlik belirleyecek.” ifadelerini kullandı.