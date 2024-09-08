İnegöl Belediyesi’nin Zaferden Kurtuluşa etkinlikleri kapsamında düzenlediği 3.Hanımeli Alışveriş Şenliği başladı.

İnegöl Belediyesi ile Terziler Odası işbirliğiyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Hanımeli Alışveriş Şenliği vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. 06-08 Eylül tarihleri arasında sabah 10.00 ile gece 00.00'a kadar ‘’3 gün 3 gece sürecek’’ olan Hanımeli Alışveriş Şenliği Hikmet Şahin Kültür Parkında kurulan çadır alanlarında bu yıl da yerini aldı. Şenliğin ilk gününde İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, stantları ziyaret ederek esnaflara hayırlı işler dileklerini iletti.

ŞENLİĞİMİZ İŞ HAYATINDAKİ KADINLARA DESTEK OLACAK

3.Hanımeli Alışveriş Şenliğini ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, düzenlenen şenliğin iş hayatındaki kadınlara destek olacağını belirterek, “Bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz bir organizasyon. Yoğun talep olan bu organizasyon ile iş hayatındaki kadınlara destek olmaya devam ediyoruz. Hanımefendilerin şehre olan katkıları, aile ekonomilerine olan katkıları, iş hayatına olan katkıları yadsınamaz boyutta. Bizler de iş hayatının içerisinde olan hanımefendileri desteklemek, onlara fayda oluşturabilmek adına Terziler Odamızla birlikte alışveriş şenliğimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

TÜM İLÇE HALKIMIZI DAVET EDİYORUZ

08 Eylül Pazar 00.00'a kadar sürecek olan 3. Hanımeli Alışveriş Şenliği'ne tüm ilçe halkını davet eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl Belediyesi ile Terziler Odası iş birliğiyle bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirdiğimiz şenlik kapsamında Hikmet Şahin Kültür Parkı kameriyeler bölgesinde girişimci kadınların ürünlerini satabilecekleri stantlar kapılarını açtı. Şenliğimizdeki stantlar 6-7-8 Eylül tarihlerinde 10.00 – 24.00 arası açık olacak. Tüm ilçe halkımızı şenliğimize davet ediyoruz." dedi.

OKTAY ESEN KONSERİ GECEYE RENK KATTI

3.Hanımeli Alışveriş Şenliği kapsamında saat 20.00’da İnegöl'ün yerel ekiplerden Oktay Esen’in pop konseri alışveriş şenliğine renk kattı.