İNULAŞ’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Değerli Yolcularımız,

Sizlerin ulaşımını daha konforlu ve verimli hale getirebilmek adına, 613, 614 ve 622 numaralı güzergahlarımızda sefer saatlerimizi yeniden düzenledik.

Yolcu yoğunluklarını ve taleplerinizi dikkate alarak yapılan bu güncellemeyle, seferlerimiz artık daha uyumlu saatlerde hizmet verecek. Amacımız, sizlere beklemeden, zamanında ve güvenli bir ulaşım deneyimi sunmak.

Yeni sefer saatlerimizle ilgili detaylı bilgiye BURULAŞ resmi web sitemizden ve mobil uygulamamızdan ulaşabilirsiniz.

Her zaman daha iyiye birlikte ulaşmak dileğiyle…”

Kaynak: BÜLTEN