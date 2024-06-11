İnegöl Orhaniye mahallesinde meydana gelen olayda apartmanın 3. Kat penceresinden düşen 2 yaşındaki bebek yaralandı.
Olay Orhaniye mahallesi Varışlı sokakta bulunan apartmanın 3. Katında meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin 2 yaşındaki çocuğu 2 yaşındaki Omar A. Oyun oynarken pencereye tırmandı. Tırmandığı pencereyi açan çocuk dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen çocuk yaralandı. Baba, yaralanan çocuğunu kucağına alıp yakındaki sağlık ocağına götürdü. Sağlık ocağındaki doktorun ilk müdahalesinin ardından çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.