İnegöl'de bir yandan alt yapı çalışmalarını devam ederken bir yandan alt yapısı tamamlanan bölgelerde asfalt çalışmaları sürüyor. Şehrin dört bir yanında hem Bursa Büyükşehir Belediyesi hem İnegöl Belediyesi hummalı bir şekilde çalışmalarına devam ederken, İnegöl Belediyesi Alanyurt genelinde 4 mahallede asfaltlama için planlamalarını yaptı.

4 MAHALLEDE ASFALTLAMA YAPILACAK

Alanyurt’ta alt yapı çalışması yapılan; Yeni Mahalle, Esentepe, Ertuğrulgazi ve Yunusemre Mahallelerinde asfalt çalışması için hazırlıklar tamamlanarak uygulamaya geçildi. 4 mahallede toplam 7 km uzunluğundaki 52 sokakta asfalt planlaması hazır. Mevsim şartları elvermesi durumunda toplam 27 milyon TL maliyetle bu sokakların asfaltlanması hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR YENİ MAHALLEDEN BAŞLADI

Asfalt uygulaması, alt yapı çalışmalarının da başlangıç noktası olan Yeni Mahalle’den başladı. Burada 2400 metre uzunluğunda 16 sokağın asfaltlanması için planlamalar yapıldı. 185 metre uzunluğundaki Yılmazlar Sokakta asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Şahlan ve Güçlü Sokaklarda ise asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor.

BAŞKAN TABAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Taban, hava şartları elverdiği sürece plana alınan tüm sokakları asfaltlamak için gayret sarf edildiğini ifade etti.

Fahrettin Eniş