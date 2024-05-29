Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda merdiven boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay Orhaniye mahallesi Marmaris sokakta bulunan bir sitenin 2. Katında meydana geldi. 4 yaşındaki Yiğit A., 2. Katın merdiven korunmalıklarına tırmanırken dengesini kaybederek, merdiven boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten kafaüstü beton üzerine düşen çocuk, ağır yaralandı.

Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu çocuk, Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ