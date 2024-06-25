İnegöl'de 6 yaşındaki çocuk hayatının acısını yaşadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza İnegöl'ün kırsal Cerrah mahallesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü yönetimindeki 16 ABU 959 plakalı motosiklet, yola çıkan 6 yaşındaki Sabiha S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: MURAT AVCI