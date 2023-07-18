İnegöl Belediyesi’nin Organize Sanayi Bölgesinde belediyeye ait arazi ve civarında yaptığı kamulaştırmalarla 8 dönümlük alan üzerinde hayata geçirdiği 60 araçlık tır parkı hizmete girdi.

İnegöl Belediyesi, tedarik zincirinin önemli parçalarından biri olan lojistik alanında hem bir düzen sağlayacak hem de şoförlerin güvenli şekilde araçlarını park edebilecekleri alan oluşturmak üzere çalışma başlatmıştı. Organize Sanayi Bölgesinde Kamyoncular Garajı yakınında bulunan belediyeye ait bir alan etrafında farklı parseller de kamulaştırılarak 8 dönümlük alan oluşturuldu. Bu alan, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeyle 60 araçlık tır parkı olarak düzenlendi.

“ARTIK DAHA DERLİ TOPLU OLDUK”

Yeni tır parkı, bugün düzenlene törenle hizmete açıldı. Açılış törenine; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Niyazi Cengiz ile çok sayıda davetli katıldı. Törenin açılışında kısa bir teşekkür konuşması yapan İnegöl Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Niyazi Cengiz, “Yıllardır uğraştığımız Belediye Kamyon Garajını bugün itibariyle teslim alıyoruz. Artık daha derli toplu olduk. Sanayinin içerisinde park ettiğimiz hırsızlıklar oluyordu. Bunları bir nebze önlediğimizi düşünüyorum. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ GİDERİLDİ

Belediye Başkanı Alper Taban ise önemli bir ihtiyacın giderildiğini ifade ederek; “Bugün açılışını yaptığımız alanda belki ihtişamlı yapılar, büyük büyük binalar görmeyeceksiniz ama işlevsel olarak çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak Tır Parkımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. İnegöl’de lojistik anlamında çok kıymetli işler yapılıyor. Bu da en başta mobilya kümelenmesinin ve diğer karma sektörlerin, sanayideki üretimin bize kazandırdığı bir alan. Kamyoncular Garajımız burada İnegöl’ün yükünü taşımaya devam ediyor. Ben her birine çok teşekkür ediyorum. İnegöl’ü anlatırken belki mobilya diye anlatıyoruz ama tedarik zincirini kopardığınız anda ürettiğiniz hiçbir şeyi bir yere ulaştırma şansınız yok. Dolayısıyla lojistik, ulaşım ve bu hizmetleri yapan tüm nakliyat şirketleri ile kooperatiflerimiz çok kıymetli bir işi yerine getiriyorlar” diye konuştu.

KONUT KISMI YEŞİL ALAN OLACAK

Alanda yapılan çalışmalardan da söz eden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Açılışı yaptığımız bu alanla bir ihtiyacı karşılamış olacağız. Burada neler var onlardan da bahsetmek istiyorum. Aslında bu çalışmanın başlangıcı 3 yıl öncesine dayanıyor. Burada kamulaştırma çalışmaları da yapıldı. Birkaç tane yapının kaldırılmasıyla ilgili İmar Müdürlüğümüz kamulaştırmayı tamamladı. Sonrasında burada gördüğünüz üzere adanın bir kısmı konut alanı. Hem muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle hem sanayicilerimizle yaptığımız istişarelerde alanın yarı kısmının sanayi olarak kullanılması, diğer kısmının da vatandaşlarımız için yeşil alan olarak düzenlenmesi adına çalışma başlattık.”

KOOPERATİF İŞLETECEK

“İçerisinde bulunduğumuz 8 dönümlük alanda zeminde beton dökerek sağlam bir altyapı oluşturulmuş oldu. Beraberinde çevre duvarları da yapılarak faaliyete geçirmek üzere hazırlandı. Bu alanı bu şekilde kendi başına bıraksak çok sağlıklı olmayacaktı. Kooperatif Başkanımız da burayı işletebileceklerini söylediler. Çok güzel oldu ve yakıştı. Yük taşıyan araçların burada güvenli şekilde parklanmalarını sağlamış olduk. Şoför arkadaşlarımızın da herhangi bir tedirginlik yaşamasına gerek kalmayacak.”

YENİ SANAYİ ALANLARI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

“İnegöl büyümeye devam ediyor. Sanayi yapıları giderek artıyor. Yeni sanayi alanı ihtiyacı bizlere sürekli iletiliyor. Üretim alanlarını arttırabilmek adına yeni alanları çalışmaya devam ediyoruz. Ancak bazı dezavantajlarımız var. İnegöl verimli bir ovada kurulmuş bir şehir. Dolayısıyla Tarım Bakanlığımız ovalara hiçbir şekilde müdahale edilmesini istemiyor. Onun dışında kalan alanlar da orman ve mera alanları. Meralar da hayvancılık için korunuyor. Geriye orman alanları kalıyor, bunlar içerisinde de vasıfsız alanlar ve şahıs alanları kalıyor geriye… Dolayısıyla burada böyle bir güçlük var. Tüm bunlara rağmen bizler İstanbul Teknik Üniversitesiyle yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğümüz bir çalışma var. Nedir bu çalışma? Şehrimizde yeni üretim alanları, lojistik alanları oluşturabileceğimiz bin dönüm gibi alanlar oluşturmak. Bunlar tabi ileriye matuf vizyon projeler. İnegöl’ün geleceğe taşınması adına kıymetli projeler. Bunları çalışmaya devam ediyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz tır parkımızın hayırlı olmasını diliyorum.”

TÜRKİYE ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da açılışın hayırlı olmasını dileyerek “Çok güzel bir alan olmuş. Ülkemiz yaklaşık 5-6 yıldır bütün dünya ile birlikte pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Şubat ayında yaşadığımız deprem ile beraber önemli sıkıntıları hep birlikte yaşadık. Tüm dünyada özellikle pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber nakliye fiyatları arttı, benzin fiyatları arttı, üretim durma aşamasına geldi, tarım ve sanayi ürünlerinin üretilemez hale geldiği bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye hem devletin destekleri hem de özel sektörün gayretleriyle üretmeye, ihraç etmeye devam ediyor. Bütün bu süreçler sonucunda yaşadığımız ufak tefek sorunlarımız var. Belki hayat pahalılığıyla ilgili bazı meselelerimiz var. Ama Allah’ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleri ve iş adamlarımızın gayretleriyle hep beraber üretmeye, satmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

YAPILAN BU YATIRIM ÇOK KIYMETLİ

“Türkiye’nin üretmesi lazım” sözleriyle konuşmasını sürdüren Salman, “Türkiye’nin yüksek teknoloji ürünlerini üretmesi lazım, tarım ürünlerini üretmesi lazım. Hep birlikte millet olarak üretmeye devam etmek lazım. Tabi sadece üretmek yetmiyor, bunu dünyanın dört bir yanına ulaştırmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada hem kamyoncularımızın, nakliyecilerimizin çok önemli bir rol üstlendiğini görebiliyoruz. Bu noktada yapılan bu yatırım da çok kıymetli. Şehrimize ve lojistik sektörüne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“TÜRKİYE YÜZYILINDA ÜLKEMİZİ EN YUKARILARA TAŞIMAYA HEP BERABER DEVAM EDECEĞİZ”

Son olarak bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan ise “Ülkemizin gelişimine, büyümesine katkı sunan herkesin aynı gayretle çalışmaya devam etmesi bugün çok daha kıymetli. Hepimiz biliyoruz, görüyoruz ve yaşıyoruz. Dünyada yaşananlar, ülkemizin atlattığı bazı badireler bizleri sıkıntıya soksa da birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece, gayretle çalışmaya devam ettiğimiz sürece inşallah en kısa sürede bunları da atlatarak Türkiye Yüzyılında ülkemizi en yukarılara taşımaya hep beraber devam edeceğiz. Ben bu hayırlı işin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize, ülkemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde kurdele kesimi ile tır parkının açılışı gerçekleştirildi. Alanda kurban kesimi de yapıldı.

İbrahim Uslu