İnegöl'de kavga ettiği arkadaşını tabancayla yaralayan şüpheli Muharrem Y. Tutuklandı.

Olay pazar günü saat 19.00 sıralarında Fatih mahallesi Gazi Atatürk caddesi üzeri arazide meydana geldi. İsa Y.(33), arkadaşı Muharrem Y.(30) ile araziye gezmeye gitti. Bir süre sonra iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Muharrem Y. Elindeki tabancayla İsa Y.'ye kurşun yağdırdı. Mermilerden 3'ü İsa Y.'nın bacaklarına isabet etti. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı ise 112'ye haber verdi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri olaydan 22 saat sonra şüpheli Muharrem Y.'yi suç aleti tabancayla yakalayarak gözaltına alındı.

Sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Murat Erdoğan