İnegöl de meydana gelen 2 farklı zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi; 1 kişi yaralandı.

İlk kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Muhlis T. Yönetimindeki 16 AUC 777 plakalı otomobil, önünde yavaşlayan sürücü Mikael F. Yönetimindeki 16 BDB 937 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ardından gelen Ahmet C. Yönetimindeki 34 ENZ 583 plakalı otomobil de, 16 AUC 777 plakalı otomobile arkadan çarparak durabildi. Kaza sonucu Muhlis T. Yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

4 Araç birbirine girdi

İkinci kaza ise İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. 4 araç birbirine çarptı. Şans eseri yaralanan olmadı.

Haber Merkezi