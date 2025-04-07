İnegöl Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri’ni bu yıl 7. kez gerçekleştiriyor. 8-9 Nisan tarihlerinde yapılacak etkinlikte, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 25 üniversite ve 26 farklı meslek dalı tanıtılacak.

Organizasyon, 8 Nisan Salı günü saat 10.00’da açılış töreniyle başlayacak ve 16.30’a kadar öğrencilere açık olacak. 9 Nisan Çarşamba günü ise etkinlik saat 09.30’da başlayıp 16.30’a kadar devam edecek.

Etkinlikle, öğrencilere meslek seçimlerinde rehberlik edilmesi, kendilerine en uygun meslekleri belirlemeleri, tercih edecekleri üniversiteleri yakından tanımaları ve kariyer planlamalarını bilinçli bir şekilde yapabilmeleri amaçlanıyor.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Üniversite ve Meslek Tanıtım Günlerinin öğrenciler adına önem arz eden bir organizasyon olduğunu ifade ederek; “Başta üniversite sınav sürecinde olan 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimizin bu organizasyondan faydalanmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle hem öğrencilerimizi hem ailelerimizi etkinliğe bekliyoruz” dedi.