İnegöl-Bursa arasındaki karayolunda uygulamaya alınan ortalama hız EDS sistemi ortalama 70 hızı geçen Ambulansların sürücülerine cezai işlem uyguluyor. Vatandaşlar, hız sınırlarına uymak zorunda kalan 112 ekiplerine geç kaldıklarını iddia ederek tepki gösteriyor.

İnegöl Huzur mahallesi ile Kestel arasındaki 17 kilometrelik karayolunda Ortalama hız tespit koridoru ELektronik Denetleme Sistemi(EDS) ile sağlanıyor.

İnegöl Bölge Trafik Büro Amirliği sorumluluğundaki EDS sistemi ortalama hız sınırını aşan sürücülere cezai işlem uyguluyor.

DEVLET ARAÇLARINA DA CEZA YAZIYORLAR

Sistem kapsamında sınırı aşan özel araçların yanısıra devlet kurumlarına ait araçlara da cezai işlem uygulanıyor. Bu kapsamda olaylara yetişmeye çalışan 112 Ambulanslarına da cezai işlem uygulanıyor. Ceza makbuzlarını gören sağlık ekipleri hız sınırına uymak zorunda kalınca vakalara da ulaşma süresi uzamış oluyor.

TEPKİ ALIYORLAR

Hız sınırı ortalaması 70 KM kuralına uymak zorunda kalan sağlık ekipleri, vakalara da geç kalınca hasta yakınlarının tepkisine maruz kalıyorlar. İnegöl Devlet Hastanesinden Bursa'daki hastanelere sağlık durumu kritik olan hastaların sevki sırasında da hız sınırına uyulmak zorunda kalınca, bu uygulama adeta hastaların canını hiçe sayıyor.

CEZALAR ÜST ÜSTE GELİYOR

Son bir hafta içersinde Ambulans sürücülerine onlarca hız sınırı cezası kesildi.

UYGULAMA İNSANLARIN CANINI HİÇE SAYIYOR

EDS uygulamasından zamanla yarışmak durumunda olan 112 ekiplerinin muaf olması isteniyor.

Hız sınırını aşanların ödeyeceği cezalar şu şekilde:

Hız sınırını -30 oranlarına kadar aşma 1.506 TL

Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma 3.135 TL

Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.439 TL

Kaynak: Haber Merkezi