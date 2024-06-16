İnegöl de Kurban Bayramının ilk dakikalarından itibaren İnegöl'ün çeşitli mahallelerinden 'acemi kasap' haberleri gelmeye başladı. Kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan çok sayıda vatandaş geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayram da İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne koştu. Kimi kurbanlıkların boynuz çarpması kimi kurbanlığı keserken yaralanırken, kimileri de et kesimi sırasında ellerinden yaralandı.

Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Bazı vatandaşlar ise Ambulanslarla Bursa'daki çeşitli hastanelere sevk edildiler.

Kaynak: SEHER YAŞA