

31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden İnegöl Belediye Başkan adayı olan Mehmet Kaygusuz, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan tarafından mevcut il başkanı Murat Kolancı'nın yerine atandı.



MEHMET KAYGUSUZ KİMDİR?

1957 yılında doğan Mehmet Kaygusuz, 1980 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden (Gazi Üniversitesi) Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu.

Özel sektöre girmeden önce, şimdi Giresun Üniversitesi bünyesinde yer alan, Meslek Yüksek Okulunda bir süre Öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Kaygusuz, Refah Partisi'nin son İnegöl İlçe Başkanı ve 20. Dönem İnegöl İl Genel Meclisi Üyesi olarak görev yaptı.

Kaygusuz, 2024 yerel seçimlerinde YRP'nin İnegöl Belediye Başkan adayı oldu.

Kaygusuz AK Parti'nin birinci, Saadet Partisi'nin ikinci olduğu yerel seçimlerde yüzde 13,98 oy (22 bin 64) olarak yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Kaygusuz evli ve 5 çocuk babasıdır.