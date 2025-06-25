

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK), genel kurulun ardından göreve gelen yeni yönetim kurulu İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan İNDAK Başkanı Eyüp Köksal, “Bu nazik kabulü ve gösterdiği ilgi için Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ziyaretimizde hem yeni dönemde yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik hem de bugüne kadar derneğimize verdiği desteklerden dolayı şükranlarımızı ilettik” dedi.

“AFETLERE HAZIRLIK, HEPİMİZİN SORUMLULUĞU”

Köksal açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Afetlerin ne zaman yaşanacağı belli olmuyor. Bu nedenle hem bireylerin hem kurumların bilinçli ve hazırlıklı olması büyük önem taşıyor. Biz de İNDAK olarak gönüllülük esasıyla çalışıyor, hem eğitim hem arama-kurtarma alanında faaliyet gösteriyoruz. Belediye Başkanımızın bu konudaki hassasiyeti ve derneğimize olan desteği bizlere güç katıyor.”

“İŞ BİRLİĞİYLE DAHA DİRENÇLİ BİR İNEGÖL İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

“Sayın Başkanımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmede, yerel yönetimlerle iş birliğinin önemini bir kez daha gördük. Afetlere karşı daha dirençli bir İnegöl için kurumlar arası dayanışmanın şart olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda belediyemizin desteğini her zaman yanımızda hissetmek bizleri hem motive ediyor hem de daha kapsamlı çalışmalar yapmamıza olanak tanıyor. Yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edecek, İnegöl’ümüz için gönüllü emeğimizi ortaya koymayı sürdüreceğiz.”

Kaynak: BÜLTEN