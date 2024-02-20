Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Gürkan T.(45) Yönetimindeki 26 KU 138 plakalı ahşap yüklü kamyonun yokuş aşağı inerken frenleri patladı.

ATLAYARAK KURTULDU

Frenlerin patladığını fark eden sürücü, araçtan atlayarak kurtuldu. 100 metre sürüklenen araç bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonucu kamyonun kasasındaki ahşaplar yola saçıldı.

Yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Seher Yaşa