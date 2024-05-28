İTSO tarafından yayınlanan İnegöl Ekonomi Raporunda İnegöl Sosyal Güvenlik Merkezi’nden alınan verilere göre 2023 yılı sonu itibariyle İnegöl’de SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na bağlı aktif çalışan sayısı açıklandı.

4A (SSK)

Açıklanan verilere göre sosyal güvencesi 4A (SSK) olanlar 2021 yılında 81 bin 506, 2022 yılında 81 bin 877 kişi olurken, 2023 yılında ise 74 bin 697 kişi oldu.

4B (BAĞ-KUR)

Sosyal güvencesi 4B (BAĞ-KUR) olanlar 2021 yılında 8 bin 107, 2022 yılında 11 bin 393 ve 2023 yılında 11 bin 230 oldu.

4C (EMEKLİ SANDIĞI)

Sosyal güvencesi 4C (EM. SAN.) olanlar 2021 yılında 4 bin 927, 2022 yılında 5 bin 163 ve 2023 yılında 5 bin 442 oldu.

GSS (GENEL SAĞLIK SİGORTALI)

Sosyal güvencesi olmayan Genel Sağlık Sigortalı (GSS) olanlar 2021 yılında 25 bin 968 ve 2022 yılında 15 bin 557 oldu.

AKTİF ÇALIŞAN SAYISI

İnegöl’de aktif çalışan sayısı 2021 yılında toplam 94 bin 540, 2022 yılında 98 bin 433 iken, 2023 yılında bu rakam toplam 106 bin 926 oldu.