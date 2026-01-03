Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri bölümünde Fahrettin Ç.(47) ile bir şahıs arasında iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fahrettin Ç. darp sonucu yaralanarak yere düştü. Kanlar içinde kalan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya karışan şahıs olay yerinden kaçarken, emniyet ekipleri olayla alakalı soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ