İnegöl Belediyesi'nin öncülüğünde, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Terziler Odası, Lokantacılar Odası, Madeni Sanatkarlar Odası, İnegöl Kuyumcular Derneği, Kahveciler Odası, Bakkallar Odası ve Elektrikçiler Odası'nın katkı ve destekleriyle düzenlenen 4 gün sürecek Çarşı Alışveriş Şenliği Perşembe günü başladı. 18 Ağustos Pazar akşamına kadar sürecek olan şenlikte, esnaflar vatandaşlara yüzde 50'ye varan indirimlerle hizmet veriyor. Çarşıdaki iş yerleri gece 00.00'a kadar açık kalırken, iki kapılı meydan olarak bilinen Sarraflar Çarşısı Meydanı, İnegöl Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleriyle renkleniyor.

BAŞKAN TABAN ÇARŞIYI ZİYARET ETTİ

Alışveriş Şenliği'nin ilk gününde, Belediye Başkanı Alper Taban, esnaf oda başkanlarıyla birlikte çarşıyı ziyaret etti. Başkan Taban, esnaf ve vatandaşlarla buluşarak işyeri sahiplerine hayırlı işler diledi. Ayrıca vatandaşlarla sohbet edip etkinlik hakkındaki görüşlerini öğrendi. Başkan Taban, hem esnafların hem de vatandaşların alışveriş şenliğinden memnun kaldığını gözlemledi.

HEM ESNAF MEMNUN HEM VATANDAŞLAR

Alışveriş şenliğine ilişkin fikirlerini paylaşan çarşı esnafları, “20 yıldır İnegöl çarşısında hizmet veriyorum. İnegöl Belediyesi’ne bu etkinlik için teşekkür ediyorum. Çarşımız hareketlendi” dedi. Bir başka esnaf ise alışveriş şenliğinin devamının olmasını da dileyerek “15 yıldır çarşıda işletmeciyim. Böyle bir etkinlik yapılması çok güzel. Devamını da diliyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hem esnaf hem vatandaşlar için çok iyi oldu” ifadelerinde bulundu. 60 yıldır çarşıda esnaflık yapan bir başka işyeri sahibi de “Bu sene çok güzel oldu alışveriş şenliği. İnşallah devamı da gelir. Hatta aylık düzenli olarak günler belirlenebilir. Bugün AVM’ler bunu yapıyor, niçin çarşı esnafı yapmasın” şeklinde konuştu. Vatandaşlar da aynı şekilde özellikle okul sezonu öncesi yapılan indirimlerden ve kampanyalardan son derece memnun olduklarını dile getirdiler.

ÇARŞI MEYDANI KARAGÖZ GÖLGE OYUNUYLA ŞENLENDİ

Alışveriş devam ederken, çarşı meydanında İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Karagöz Gölge Oyunu sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu gösteri, özellikle çocuklardan büyük beğeni topladı.