Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen Türkiye’de olduğu gibi İnegöl’de de altın ticaretinde ciddi bir sıkıntı yaşanmadığı belirtiliyor. Vatandaşların hem altına ulaşabildiği hem de ellerindeki altını güvenli şekilde nakde çevirebildiği ifade ediliyor.

“İNEGÖL’DE ALTIN BULMAK KOLAY”

İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Emre Yolaçan, ilçedeki altın piyasasının güçlü şekilde devam ettiğini belirterek vatandaşların altına ulaşımı konusunda herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi.

Yolaçan, “Dünyada yaşanan krizlere rağmen Türkiye ve İnegöl olarak altın ticaretinde dik durmaya devam ediyoruz. İnegöl’de vatandaşlarımızın altına ulaşması konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Aynı şekilde altınını bozdurmak isteyen vatandaşlarımız da karşılığını güvenli bir şekilde alabiliyor. İnegöl’de mamul bulmak kolay, Türk lirasının ise her zaman karşılığı var” dedi.

ALTININI BOZDURAN VATANDAŞA BANKA KOLAYLIĞI

Maliye Bakanlığı tarafından ticari işlemlerde yapılan düzenlemelere de değinen Yolaçan, belirli tutarın üzerindeki ödemelerin banka kanalıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Kuyumculuk sektörünün de söz konusu düzenlemelere uygun hareket ettiğini belirten Yolaçan, altınını bozdurmak isteyen vatandaşların altının karşılığı olan Türk lirasını banka hesapları üzerinden alabildiğini ifade etti.

“GÜVENİLİR VE KAYITLI KUYUMCULAR TERCİH EDİLMELİ”

Vatandaşların altın alım satımında güvenilir ve kayıtlı işletmeleri tercih etmesinin önemine dikkat çeken Yolaçan, İnegöl Kuyumcular Derneği’ne üye iş yerlerinin güvenli alışveriş konusunda vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürdüğünü söyledi.

İnegöl’de altın ticaretinin küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen canlılığını koruduğu belirtilirken, kuyumcular piyasadaki güven ortamının devam ettiğine dikkat çekiyor.