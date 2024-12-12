SÜPER AMATÖR

A Grubu: Anadolu FK, İnegöl’de alt sıralarda bulunan Panayırsapor’a 4-1 kaybetti. Daha önce iyi sonuçlar alan temsilcimizin bu mağlubiyeti sporseverleri bir hayli şaşırttı. İnegöl temsilcisi bu hafta Bursa’da grubun iyi takımlarından Yunus Emre Ardaspor ile karşı karşıya gelecek.

B Grubu: Kurtuluşspor haftanın maçında lider Arabayatağıspor ile Bursa’da karşılaştı. Mücadele 1-1 berabere bitti. Kurtuluşspor, galibiyeti daha çok düşünen taraftı diyebilirim. Siyah Beyazlı Akhisar Demirspor evinde Tütünspor’a 2-1 kaybederek düşüşünü sürdürdü. Kurtuluşspor Pazar günü Kurtuluş Sahasında İznik temsilcisi Elbeyli Üzümspor’a puan mücadelesi verecek. Bu karşılaşma 45 yıl sonra gerçekleşen rövanş maçı olacak. 1979 yılında Kurtuluşspor ilk resmi maçını Elbeyli Üzümspor’a karşı oynamış maç 1-1 berabere bitmişti. Akhisar Demirspor ise Orhangazi’de Hürspor’dan puan almaya çalışacak.

C Grubu: Orhaniyespor dolu dizgin yoluna devam ediyor. Lider Gemlikspor ile aynı puandaki Orhaniyespor deplasmanda Fatihgücü FK’yı 4-1 yendi. Alanyurt Gençlik deplasmanda lider Gemlikspor’a 1-0 kaybetti. Güray Hocanın talebeleri bu hafta Mesudiye Sahasında Orhangazi temsilcisi Çakırlıspor’u konuk edecek. Alanyurt Gençlik ise Alanyurt Sahasında lig sonuncusu Çekirgespor ile karşı karşıya gelecek.

CERRAHSPOR’UN ZİRVE İNADI

1.KÜME

1. Grup: Hafta içi Yenicespor orta sıralardaki Erikligücü’nü 3-0 yendi. Yenicespor hafta sonu Bursa’da Hacivatspor’a misafir olacak.

2. Grup: Mobilyaspor hafta içi BAY geçti. Pazar günü ise ligde altıncı sıradaki Saruhanlarspor deplasmanında puan arayacak. Mobilyaspor kalan haftalarda da zorlanmamak için artık galip gelmesi gerekiyor.

3. Grup: Son maçında İnegöl’de Ovaakçaspor’a 2-0 kaybeden Doğanspor ikinci yarının ilk maçında bir alt basamağında yer alan Alacahırkaspor’u konuk edecek.

4. Grup: Cerrahspor, İnegöl’de Altınokspor’u 4-0 yenip moral buldu. Yeşil Beyazlılar hafta sonu yine İnegöl’de oynayacak. Temsilcimizin rakibi ligde tutunmaya çalışan Ahıskaspor olacak.

5. Grup: İlk yarının son maçında Gençlergücü, İnegöl’de Osmangazi 19 Mayısspor’a 3-2 kaybetti. Gençler, deplasmanda lig sonuncusu Çekirge İdman Yurdu’na misafir olacak. Gençler bu maçı kazanıp biraz daha rahatlamak isteyecektir.