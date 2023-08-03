Vatan Partisi MKK Üyesi ve Bursa İl Sekreteri Rıza Türkmendağ, Bursa'nın ve Türkiye'nin önemli sanayi bölgelerinden birisi olan İnegöl'de meydana gelen yangın felaketi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

İnegöl 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen yangın sonucunda 9 fabrikada büyük mali hasar oluştuğunu ve fabrikaların tamamen kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Türkmendağ, devletin ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde can kaybının önlenmiş olmasından dolayı şükranlarını iletti. Ancak bu felaketin ekonomik açıdan büyük bir etkisi olduğunu ve birçok iş yerinin faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını belirtti. İşyeri yanan firmalar için iş adamlarına destek çağrısı yaptı. Türkmendağ'ın çağrısı şöyle;

“Değerli Basın Emekçileri, Bursa'nın ve Türkiye'nin önemli Sanayi bölgelerinden birisi olan İnegöl 1. Organize Sanayi bölgemizde yaşanan yangın felâketi sonrası Vatan Partisi heyeti olarak bölgede incelemelerde bulunduk. Yangın sebebiyle 9 fabrikada mali hasar oluşmuş ve fabrikalar tamamen kullanılamaz hale gelmiş. Devletimiz, İtfaiyemiz ilk andan itibaren müdale etmiş neyse ki bu büyük felaket can kaybı olmadan önlenmiştir. Ekmek teknesi yanan sanayicimize ve emekçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Üretime yansıyacak kaybın devletimizin, emkeçilerimizin ve iş verenlerimizin gayreti kısa zamanda aşılacağına eminiz. Vatan Partisi olarak İnegölümüze geçmiş olsun diyor bu felaketi hep birlikte atlatacağımızı inanıyoruz. Üstümüze düşen görevlere hazırız.

Ekmek teknesine sahip çıkmak bu durumda en önemli görevdir. İşçilerimizle görüştüğümüzde bazı fabrikaların ikinci işletmeleri olduğu için orada işlerine devam edeceğini öğrendik. Ancak aynı durumda olmayan fabrika çalışanlarımız için bu ekonomik zorluklarda daha büyük sıkıntı çekmelerinin önüne geçmek için İnegöl'ün diğer iş insanlarını Vatan Partisi olarak zorluğu paylaşmaya çağırıyoruz. İşsiz kalan işçilerimiz diğer işletme ve fabrikalarda hemen istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam yapan fabrikalara da devletimiz belli kolaylıllar sağlayabilir. Biz büyük Milletiz her zorluğu birlik beraberlik içinde hep aştık yine aşarız. Bir kez daha geçmiş olsun İnegöl diyoruz. İş veren ve emekçilerimize dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

Rıza Türkmendağ

Vatan Partisi MKK Üyesi

Bursa İl Sekreteri"