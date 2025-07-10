Olay, İnegöl’ün Sinanbey Mahallesi Çayır sokakta meydana geldi. Bir apartman dairesinde ikamet eden aile, evin baca deliğinden kedi sesi geldiğini fark etti. Durumu hemen İnegöl itfaiyesine bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede kedinin yerini tespit etti. Kapalı olan baca dikkatli şekilde açıldı. Yapılan titiz çalışma sonrası mahsur kalan yavru kedi, sağ salim kurtarıldı.

İtfaiyenin başarılı operasyonu, çevredekiler tarafından takdirle karşılanırken kurtarılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.