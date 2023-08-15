Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde bugün yeni ödemelerin gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Göktaş, bu ay içerisinde ihtiyaç sahibi hanelere toplamda 4,3 milyar TL destek sağlanacağını belirtti. 2022 yılında başlatılan Türkiye Aile Destek Programı'nın geçtiğimiz ay yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir yıl daha uzatıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, program kapsamında bu yıl içinde 30,6 milyar TL ödeme yapıldığını bildirdi.

Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nın başlangıcından bu yana hanelere toplamda 43,7 milyar TL'nin üzerinde destek sağlandığını ifade etti. Sosyal refahın ön planda tutulduğu anlayışla, arz odaklı güçlü bir sosyal yardım sistemi yürüttüklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "Ülkemizin büyümesi ve gelişmesiyle beraber vatandaşlarımızla refahı paylaşmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye Aile Destek Programı'nın hanelerin gelir düzeylerine göre değişen miktarlarda destek sağladığını belirten Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik sunduğumuz destekle, onların yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri hesaplara aktarıyoruz. Bu ay içinde toplamda 4,3 milyar TL destek sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

Ekim 2022'de Türkiye Aile Destek Programı'na eklenen Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'ni hatırlatan Bakan Göktaş, "Çocuklarının masraflarını karşılayabilmelerine yönelik aylık ödemelerde bulunuyoruz. Çocuk desteği kapsamında aylık 350 TL ile 650 TL arasında ilave destek sunuyoruz. Ayrıca Elektrik Tüketim Desteği ile de aylık 112 TL ile 225 TL arasında ödemeler gerçekleştiriyoruz" dedi.