Yeni mahallede meydana gelen kazada 2 motosiklet çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Yeni Mahalle Kozluca yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Kozluca mahallesi istikametine seyir halinde olan sürücü Mehmet B.(67) yönetimindeki 07 L 2075 plakalı motosiklet, önünde seyreden Muhammed Selim A.(39) yönetimindeki 43 HG 024 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletlerden düşen sürücüler yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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