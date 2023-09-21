Uranüs gezegeni, küçük bir kayalık merkezin üzerindeki su, metan ve amonyak sıvılarından oluşur. Jüpiter ve Satürn gibi atmosferi hidrojen ve helyumdan oluşuyor, ancak metan da var. Metan, Uranüs’ü maviye çevirir. Bir teleskop yardımıyla bulunan ilk gezegen olan Uranüs, 1781’de astronom William Herschel tarafından keşfedildi, ancak başlangıçta bir kuyruklu yıldız veya yıldız olduğunu düşünüyordu. Güneş sisteminin güneşe uzaklığında ki 7. gezegen olma özelliği taşımaktadır.

İki yıl sonra, kısmen gökbilimci Johann Elert Bode’nin gözlemleri nedeniyle nesne evrensel olarak yeni bir gezegen olarak kabul edildi. Herschel, başarısızlıkla keşfine Georgium Sidus adını Kral George III’ten sonra vermeyi denedi. Bode önerdiği gibi yerine bilimsel topluluk, Uranüs olarak adlandırmak üzere Bode öneri, gökyüzünün Yunan tanrısı kabul etti.

Uranüs gezegeni Atmosferi ve Dönüşü

Uranüs’ün de zayıf halkaları var. İç halkalar dar ve karanlıktır. Dış halkalar parlak renklidir ve görülmesi daha kolaydır. Venüs gibi, Uranüs de doğudan batıya döner. Ancak Uranüs, kendi tarafında dönmesi bakımından benzersizdir.

Uranüs, az miktarda metan içeren çoğunlukla moleküler hidrojen ve atomik helyumdan oluşan bir atmosfere sahiptir. Uranüs’ün bir kez (bir Uranüs günü) dönmesi yaklaşık 17 saat ve Güneş’in bir yörüngesini (bir Uranyen yılı) tamamlaması yaklaşık 84 Dünya yılı sürer. Voyager 2, Uranüs’ün yanından uçabilen tek uzay aracıdır. Hiçbir uzay aracı bu uzak gezegenin yörüngesini uzun uzun ve yakından incelemek için dönmedi.

Uranüs bildiğimiz gibi yaşamı destekleyemez. Uranüs’ün bilinen 27 uydusu vardır ve isimleri William Shakespeare ve Alexander Pope’un eserlerindeki karakterlerden almıştır.

Biliyor Muydunuz?

Uranüs’ün benzersiz yana doğru dönüşü garip mevsimler yaratır. Gezegenin kuzey kutbu kışın 21 yıl gece, yazın 21 yıl gündüz ve ilkbahar ve sonbaharda 42 yıl gündüz ve gece yaşar.

Uranüs gezegeni Yapısı ve Yüzeyi

Uranüs, 13 halkayla çevrilidir.

Uranüs bir buz devidir (bir gaz devi yerine). Çoğunlukla katı bir çekirdek üzerinde akan buzlu malzemelerden yapılır.

Uranüs’ün metan, hidrojen ve helyumdan oluşan kalın bir atmosferi vardır.

Uranüs, kendi tarafında dönen tek gezegendir.

Uranüs, Dünya ve diğer birçok gezegenin tersi yönde döner.

Uranüs’te zaman

Uranüs’te bir gün 17 saatten biraz fazla sürer (tam olarak 17 saat 14 dakika).

Uranüs’te bir yıl, Dünya’daki 84 yılla aynıdır. Doğum günü pastasını beklemek için uzun bir süre.

Uranüs’ün Komşuları

Uranüs’ün bilinen 27 uydusu vardır.

Uranüs, Güneş’ten yedinci gezegendir. Bu, Satürn ve Neptün’ün Uranüs’ün komşu gezegenleri olduğu anlamına gelir.

Uranüs’ün Hızlı Tarihi

Uranüs, 1781’de Büyük Britanya’da William Herschel tarafından keşfedildi.

Uranüs sadece Voyager 2 tarafından ziyaret edildi.

Popüler Kültürde Uranüs’ün Yeri

Uranüs, birkaç şaka ve esprili (ve o kadar da esprili değil) kelime oyunlarının “poposu” ama aynı zamanda, Mass Effect video oyunu ve Doctor Who gibi TV şovları gibi çeşitli kurgusal hikayelerde de sıkça rastlanan bir destinasyondur. Radyoaktif element uranyum, gezegenin keşfedilmesinden sadece sekiz yıl sonra, 1789’da keşfedildiğinde Uranüs’ün adını almıştır.