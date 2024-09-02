Olay Ertuğrulgazi mahallesi Alanyurt caddesinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinin ikinci katında meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin 2 yaşındaki çocuğu A.H., merdiven korumalıkların arasından sarkarak düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen bebek ağır yaralandı. Yaralı çocuk annesi A.H.'nin kucağında alındığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk tetkiklerin ardından Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE