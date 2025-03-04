Olay Bursa-Ankara karayolu üzeri Yeniceköy mahallesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın gece bekçiliğini yapan Yusuf Ç.(70), iddiaya göre gece saatlerinde fabrikada yürürken fenalaşarak düştü. Başını ahşaba çarpan bekçi, hayatını kaybetti. Sabah 08.00 sıralarında işçiler bekçinin cansız bedenini buldu. Olay yerine Jandarma komutanlığı ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ