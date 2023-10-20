Halk otobüsü şoförü fenalaşan adamı hastaneye götürdü.
İnegöl'de özel halk otobüsü sürücüsü, araç içinde biranda fenalaşan yolcuyu hastaneye götürüp hayatını kurtardı.
Mahmudiye mahallesi Fatih Cami mevkiinde İNULAŞ A.Ş. firmasına ait özel halk otobüsüyle yolcu taşıyan Selahattin Bala, araç içerisinde İlhan Bağcı'nın biranda fenalaşarak yere yığıldığı gördü. Otobüsteki yolcular tarafından kaldırılarak oturulan yolcuyu hastaneye yetişmek isteyen otobüs sürücüsü, gaza bastı. Hastaneye getirilen yolcu, sedye ile hastaneye alındı.
Haber Merkezi