Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan Ergün İ. yönetimindeki 16 F 1932 plakalı otomobil ile Gazi Osman Paşa Sokaktan Çevreyoluna çıkış yapmakta olan Remzi D.'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.