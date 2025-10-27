İnegöl’ün ormanlık ve nemli bölgelerinde toplanan mantarların, görünüm, renk ve koku bakımından yenilebilir türlerle büyük benzerlik göstermesi nedeniyle ayırt edilmesinin oldukça zor olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu nedenle her yıl Türkiye genelinde onlarca kişinin, “doğal” ve “organik” olduğunu düşünerek topladığı mantarları tükettikten sonra zehirlenme belirtileriyle hastanelere başvurduğunu hatırlattı.

Uzmanlar, mantar zehirlenmelerinden korunmanın en etkili yolunun doğadan toplanan mantarlardan uzak durmak olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Mantar zehirlenmelerinden korunmak için; doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Zehirlenme belirtileri neler?

Uzmanlar, mantar zehirlenmesinin belirtilerinin genellikle birkaç saat içinde ortaya çıktığını belirtti. Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, baş dönmesi gibi semptomlarla kendini gösterdiğini ifade eden uzmanlar, bu tür durumlarda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.