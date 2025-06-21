Olay, İnegöl Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan erkek hasta, göğüs bölgesindeki ağrı nedeniyle acil servise başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda tüberkülozdan şüphelenen doktorlar, gerekli testleri yaptı. Hastanın bulaşıcı olduğu bilgisiyle birlikte, üst düzey önlemler alınarak sevki sağlandı.

Yetkililer, temaslı kişilerin tespiti ve gerekli kontrollerin yapılması için çalışma başlatıldığını belirtirken, vatandaşlara solunum yoluyla bulaşan hastalıklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: Mehmet Sevinç