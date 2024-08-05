Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla atarak duvara vurdu; sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza İnegöl'ün kırsal Ortaköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan Sürücü Fatma Ü.(47) yönetimindeki 16 AKV 863 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp duvara çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki eşi Mesut Ü.(47) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ