Mobilya sektörünün önde gelen markalarından Saloni, dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım atarak IFS ERP sistemini hayata geçirdi. Üretimden lojistiğe, stok yönetiminden müşteri ilişkilerine kadar tüm iş süreçlerini tek platformda entegre eden şirket, verimlilik ve müşteri memnuniyetinde büyük bir ilerleme sağladı.

Saloni Stratejik Projeler Koordinatörü Mimar Sinan Özbek, proje hakkında yaptığı açıklamada, “IFS ERP sisteminin çoklu üretim tesislerimizde devreye alınması sayesinde artık tüm süreçlerimizi tek platform üzerinden yönetiyoruz. Departmanlar arası koordinasyon güçlendi, karar alma hızımız arttı ve müşteri memnuniyetini artıran daha şeffaf bir yapıya ulaştık” dedi.

Yalnızca Türkiye'de Değil Global'de de Ses Getirdi

ERP dönüşüm ve dijitalleşme projesi yalnızca Türkiye’de değil, global ölçekte de ses getirdi. IFS’in Global Genel Merkezi projeyi yakından izledi, örnek uygulamalar arasında gösterdi ve global sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bu gelişme, Saloni’nin dijital vizyonunun uluslararası düzeyde de karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Dijitalleşme hamlesi ERP ile sınırlı kalmadı. Şirket, yapay zekâ destekli uygulamalarla süreçlerini hızlandırıyor, iş başvurularını tamamen online olarak alıyor ve outlet ürünlerini toptan alıcılara dijital platform üzerinden hızlı ve kolay erişimle sunuyor.

Saloni, geleceğe yönelik projelerini de şimdiden şekillendiriyor. Mağazalarda müşteri deneyimini geliştirecek dijital çözümler, mimari tasarım süreçlerini hızlandıracak yeni teknolojiler ve online eğitim altyapısı Saloni Academy şirketin dijital dönüşüm yol haritasında öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Özbek, “Dijitalleşme bizim için yalnızca teknolojik bir yatırım değil, aynı zamanda kültürümüzün bir parçası. IFS ERP ile başlayan bu yolculuğu, yapay zekâ, online çözümler ve eğitim projeleriyle daha da ileriye taşıyacağız” diyerek sözlerini tamamladı.