Kaza saat 14.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Mustafa Ç.(26) yönetimindeki 16 BHK 352 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Emine A.(73)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile yaya kadın yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç