Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Dipsizgöl mahallesinde meydana gelen olayda ceviz toplamak için çıktığı evinin çatısında düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay Dipsizgöl mahallesinde bir evde meydana geldi.

Hüseyin E.(63) evinin çıtısına çıkarak bitişiğindeki ceviz ağacının dallarından ceviz toplamaya başladı. O sırada dengesini kaybeden adam yere düştü. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan adamın, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öznur Dede