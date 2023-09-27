Bursa-Ankara karayolu yakının faaliyet gösteren hayvan çiftliğinde bir kişi ölü bulundu.

Olay saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Akçasu deresi mevkiinde faaliyet gösteren hayvan çiftliğinde meydana geldi. Mesut Ö.(52), elektrik tamiri için çiftliğe gitti. İddiaya göre çalışırken akıma kapılan adam hayatını kaybetti. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın ölümünü tespit ettiler.

Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Haber Merkezi

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