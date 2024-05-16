Olayı anlatan kasiyer,

Saat 17.00-18.00 arasında şüpheli birini gördüm. Buralarda dolanıyordu. Gözüne bir çocuğu kestirmişti. Daha sonra çocuğun yanına yöneldi. Ben o sırada kamerada izliyordum. Sonra çocukla birlikte kasaya geldiler. Birlikte misiniz diye sordum. Çocuğu da zaten tanıyorum. Adamı daha önce hiç görmemiştim. Çocuğa sordum tanıyor musun diye. Çocuk tanımadığını söyledi. Adama sordum tanıyorum dedi. Ben şüphelendiğim için güvenemedim ve birlikte bırakmak istemedim. Çocuğun hesabını da ödedi. Sonrasında çocuğun kolundan tutup dışarı çıkartmaya yeltendi. Ben de müsaade etmedim. Çocuğu evine bırakana kadar gözetledim. Bu şekilde oldu. Adam zaten daha sonra başka yöne gitti. Çocuğu da arkadaşımla apartmana kadar bıraktık. Tabi ki Korktum. Bu mahallede bayadır kalıyorum ve hiç tanımadığım bir şahıstı. Daha önce hiç görmemiştim. Çocuğu da tanıdığım için ve adamı da tanımadığım için şüphelendim.

Dikkatim engelledi. Zaten buralarda dolanıyordu. Şüphelendim, bu kim diye. Tuhaf hareketler yapıyor. Daha sonra dükkana çocuğun peşinden gelince ve çocuğu da tanıdığım için, çocuğa da dikkat ettim. Tanıyıp, tanımadığını da sordum. Tanımadığını söyleyince, daha sonra parasını da ödeyip üstüne de para teklif edince, eline de para sıkıştırdı. Onu da yapınca iyice şüphelendim ve peşini bırakmak istemedim. Beraber gitmeye yelteniyordu. Ben de peşinden gittim. Çocuk seni tanımıyor. Nereye götürüyorsun çocuğu dedim. Sonrasında dışarı çıktık. Dışarıda da kolundan tutarken, ben tekrar sordum, tanıyıp tanımadığını. Ben bırakacağım diyor. Bırakacaksan benim arkadaşımda götürecek, birlikte gidin dedim. Sonra adam başka bir yöne gitti, ben öyle deyince. Arkadaşımda çocuğu götürdü. Apartmana girene kadar da gözetledim.