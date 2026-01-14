Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda vatandaşlarımıza ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunulması amacıyla Bursa İl Sağlık müdürlüğünün desteği ve İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi İlyas Sarı'nın girişimleriyle yıllardır beklenen Çocuk Acil Servisi hizmete açıldı.

Poliklinik hizmetlerinin sunulacağı Çocuk Acil Servisi, yetişkin acil servisinin hemen yanında bulunan bölümde bulunuyor.

Travma ve adli yaralanmalar ile ambulansla hastaneye getirilen çocuk hastaların tedavileri ise yetişkin acil servisinde yapılmaya devam edecek.

Yeni açılan Çocuk Acil Servisi’nde doktor muayenesinin yanı sıra tetkik alanları, kan alma birimi, müşahede odaları, emzirme odası, bebek bakım odası ve nebül odaları yer alıyor.

Acil servise aileleriyle birlikte başvuran çocukların tüm tetkik ve müdahaleleri, uzman çocuk hemşireleri tarafından gerçekleştirilecek.

Açılan Çocuk Acil servisinde, çocuklar ile yetişkinlerin ayrılmasıyla; enfeksiyon riskinin azaltılması, çocukların yaşlarına uygun fiziki alanda tanı ve tedavisinin yapılarak çocuk hasta ve ebeveynlerin psikolojik olarak daha konforlu ve daha profesyonel sağlık hizmeti almaları sağlanmış olacaktır.